RegaliAmoBiellese: spende 8,80 euro e vince una Vespa Primavera. Estratti i 44 vincitori

Con 8,80 spesi all'Arcaplanet il fortunato biellese si è aggiudicato il primo premio del concorso RegaliAmoBiellese. In pratica ha l'estate assicurata viaggiando su una Vespa Primavera. Grande soddisfazione per il concorso che si è concluso con l’estrazione a sorte dei 44 vincitori a fronte delle oltre 12 mila registrazioni degli scontrini andate a buon fine sul portale. Ricordiamo che il concorso, realizzato dal Comune di Biella insieme a Pro loco di Biella e Valle d’Oropa, si è avviato prima di Natale ed è terminato il 28 febbraio e ha messo in palio vincite corrispondenti a un montepremi complessivo di 10 mila euro.

In queste ore tutti i vincitori, estratti con procedura verbalizzata dalla Camera di Commercio di Verona, sono stati contattati dalla Pro loco, tuttavia la premiazione, prevista in un primo tempo per questo weekend, dovrà essere rinviata a causa delle attuali misure di sicurezza previste dal DPCM in vigore. Appena possibile sarà organizzata una cerimonia ufficiale di consegna di tutti i premi ai vincitori.

L’Assessore del comune di Biella al Commercio Barbara Greggio commenta l’iniziativa: “E’ stata una corsa contro il tempo, ipotizzata e organizzata prima di Natale fra le incertezze a cui la pandemia ci ha ormai abituati e abbiamo voluto farla terminare a fine febbraio per privilegiare il risparmio dei cittadini in concomitanza ai saldi. Un concorso che aveva lo scopo di far acquistare sul territorio, quindi a supporto del commercio, infatti, fra i premi abbiamo voluto inserire anche 20 buoni acquisto di 50 euro presso alcuni negozi che durante il primo lockdown si erano resi disponibili ad accettare i voucher spesa. E’ stato un modo per premiarli ma devo riconoscere che la loro generosità mi ha colpita due volte perché alcuni fra questi negozianti ci hanno scritto, proprio in questi giorni, esprimendo la volontà di offrire questo buono e non di esserne dunque beneficiari, questo proprio grazie al fatto di aver apprezzato l’iniziativa. Questo ci sprona a lavorare sempre di più in questa direzione. Anche la partecipazione comunque ci ha sorpresi positivamente e dunque stiamo già pianificando altre iniziative simili, sempre a supporto del commercio locale. Ringrazio la Pro loco per la consueta disponibilità e collaborazione”.

Il Presidente di Pro loco Biella e Valle D’Oropa, Christian Clarizio, dichiara: “E’ stato un grandissimo successo, sono stati 12.446 gli scontrini inseriti nel sistema, con 1.546 persone che hanno partecipato e che hanno acquistato nei negozi di vicinato. Il fatto di aver deciso di aprire il concorso a premi per tutti gli importi si è rivelato vincente ed omnicomprensivo di ogni attività, tant’è che il secondo premio è stato vinto con uno scontrino di soli 65 centesimi. Ci portiamo a casa un grandissimo valore espresso dalla nostra comunità che in un momento di difficoltà si è unita a far fronte comune con le difficoltà che sta attraversando il commercio. Ringrazio il tenace lavoro dei volontari della Pro loco e del Comune nel coinvolgere le circa 1.600 attività attraverso la comunicazione svolta quasi porta a porta. Sono state diverse le attestazione di stima nei confronti dell’iniziativa sia da parte dei clienti sia da parte dei negozianti”.

In allegato l’elenco degli scontrini estratti con data, nome esercente e importi, i cui possessori sono già stati contattati dalla Pro loco (i nomi non vengono pubblicati per questioni di privacy). I vincitori saranno premiati, appena terminerà l’emergenza zona rossa, con una piccola cerimonia presso l’ATL in data da definirsi.