Le 4 principali polemiche che sono state fatte su Bitcoin!

Potresti aver sentito parlare della recente controversa criptovaluta che è di tendenza nel mercato. Sì, è bitcoin, la criptovaluta più esigente. È una questione controversa perché le persone e il governo non sono in grado di decidere se si tratta di una riserva di valore, una classe di attività, un tipo di valuta o una rete di pagamento. Si è concluso che bitcoin è in realtà un software. È un fenomeno digitale che ha una serie adeguata di processi e protocolli.

Sono stati fatti migliaia di tentativi per creare una valuta virtuale e, tra tutte le valute, bitcoin è considerata la valuta di maggior successo. È una valuta che ha utilizzato in modo appropriato la crittografia e rompendo e creando codici.

Sono molte le polemiche che sono state fatte su bitcoin, ma la rete bitcoin ha cercato di superare tutte. Qui in questo articolo, capiremo le diverse controversie che vengono fatte su bitcoin.

Opposizione al decentramento

Modificando regolarmente le politiche fiscali e monetarie, il governo continua a manipolare l'economia mondiale. Il governo e la banca centrale continuano a stampare denaro quando necessario e a farlo circolare come richiesto. A volte la cattiva gestione delle finanze porta a un periodo di recessione. L'introduzione del bitcoin ha assunto il potere dalle mani dell'autorità centrale. Poiché non include il governo, non è apprezzato dalle istituzioni finanziarie e dai governi.

Il bitcoin non è considerato una minaccia significativa per le valute legali, ma il bitcoin sta guadagnando un'enorme popolarità e il governo sta notando che il bitcoin sta superando le valute legali. Per questo motivo, alcuni paesi hanno vietato il bitcoin e il governo non vuole che le persone investano o commercino in esso.

Dark web e silk road

Poiché la rete bitcoin non coinvolge alcun governo ed è completamente anonima, l'uso di bitcoin è aumentato in una comunità improbabile, ovvero il commercio illegale di droghe e armi. Silk Road è il mercato online che consente agli utenti di commerciare nell'acquisto e nella vendita di droghe. Le persone che si occupano di droga effettuano transazioni senza paura del governo.

Indubbiamente il bitcoin è entrato nel mainstream e molte aziende e aziende hanno iniziato ad accettarlo, ma è ancora più utilizzato nel dark web dagli spacciatori. In precedenza, le persone erano solite effettuare transazioni bitcoin per acquistare beni e servizi legali, ma dopo il 2013 il commercio illegale è stato aumentato.

Status giuridico controverso

La domanda più confusa che viene posta al governo è che il bitcoin è un asset digitale o una valuta virtuale o una merce? La gente chiede al governo se deve essere tassato come merce o se deve essere usato come valuta virtuale? Ci sono alcuni paesi che trattano il bitcoin come una merce e ci sono anche scopi fiscali. In alcuni paesi, viene trattato come una valuta virtuale, e ci sono anche alcuni paesi che non considerano nemmeno il bitcoin come una merce/valuta e il suo status legale non è dichiarato.

Alcuni governi hanno implementato leggi fiscali su bitcoin, ma ci sono ancora dubbi sull'applicazione delle leggi fiscali. Questo può essere risolto solo se il bitcoin è reso obbligatorio e anche l'identità dei trader anonimi deve essere smascherata conoscendo le loro informazioni personali sensibili.

Mt Gox interruzioni e hack

Dall'invenzione del bitcoin, Mt Gox è stato considerato lo scambio di bitcoin di maggior successo e leader, ma è stato chiuso con la forza nel 2014 a causa di vari hack e perdite che si sono verificati nello scambio di bitcoin. Nel 2013, il secondo scambio di bitcoin che è stato chiuso è stato Trade Hill. Gli hacker hanno attaccato lo scambio e questo ha fatto cadere la fiducia di molti investitori.

Nonostante gli hack e le perdite, per la prima volta nel febbraio 2014, l'exchange Mt Gox è stato violato e oltre 859mila bitcoin sono stati furti. Mt Gox in qualche modo è riuscito a recuperare alcune monete, ma dopo un po 'di tempo ha presentato un caso di fallimento, e questo ha trascinato la fiducia degli investitori. Dopo la più grande perdita e chiusura dello scambio di bitcoin, la gente pensava che non sarei durato a lungo, ma comunque, bitcoin ha fatto un notevole ritorno ed è diventato la migliore alternativa di valute legali. I sostenitori del bitcoin affermano che gli exchange hack non sono legati ai problemi di sicurezza della rete bitcoin.