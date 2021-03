Dal Nord Ovest, valanga a Saint-Oyen-Flassin. Soccorso alpino valdostano estrae una persona senza vita

Aggiornamento delle 18 - La persona deceduta in valanga oggi a Flassin è un piemontese residente in Francia, 47 anni. Il ritrovamento è stato effettuato dall'unità cinofila del Soccorso Alpino Valdostano. Lo sciatore (attenzione: non scialpinista ma snowboarder, salito con split-board) aveva perso l'ARTVA durante la caduta e nella fase di seppellimento. Sul posto, con il Soccorso Alpino Valdostano, anche personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza,

Il fatto. Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Saint-Oyen-Flassin alle ore 14:30 circa per valanga. Una persona (generalità non ancora ufficializzate) è stata estratta senza vita dalla massa nevosa, un'altra risulta illesa e testimone dell'accaduto. Nella zona un altro gruppo di 3 persone che non è stato coinvolto dalla valanga.

L'incidente si è verificato a quota 1800 mt circa. Gli sciatori (scialpinisti) stavano scendendo lungo un canalone, da cui si è staccata la valanga.