Brusnengo: Forte odore di gas, allarme rientrato dopo intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato è valso ad individuare la perdita di gas il cui forte odore aveva messo in allarme la via Garibaldi di Brusnengo. Il guasto alle tubature è stato riparato dai tecnici che hanno lavorato in sicurezza con l'assistenza dei VVF sul posto e con la presenza dei Carabinieri. L'allarme è poi rientrato tranquillizzando i residenti.