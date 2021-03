Dorzano, l'amministrazione ha aderito ad “Educare in Comune”

Nel giugno dell'anno scorso, il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ha stanziato 15 milioni di euro in favore dei comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa, la disuguaglianza socio-economica e l'esclusione sociale di bambini e ragazzi, ed ad implementarne le opportunità culturali e formative.

Uno di questi progetti è “Educare in Comune”, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche della Famiglia) ha invitato i comuni a presentare proposte, anche sperimentali, finalizzate a sostenere le potenzialità fisiche, cognitive, emotive, e sociali dei minori, a renderli attivi e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza, ed a promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere.

Ad “Educare in Comune” ha aderito il comune di Dorzano, insieme a Cerrione, Cavaglià, Viverone, Zimone, Roppolo, Salussola (ente capofila).

Per candidarsi al progetto i 7 comuni biellesi, assistiti da un’agenzia specializzata in europrogettazione, hanno sottoscritto un accordo di programma.

Questo accordo ha una durata di 12 mesi a cui si aggiungono i mesi necessari per rendicontazione finale e post-attuazione dell'attività , e prevede un comitato di pilotaggio incaricato di promuovere le iniziative didattico-culturali e lo sviluppo operativo del progetto.

Per il comune di Dorzano il referente nel comitato di pilotaggio è il sindaco Sergio Gusulfino.