Candelo, Comune consegna un regalo ai bimbi: “Pensiero di vicinanza alle famiglie”

Per strappare un sorriso ai bimbi di Candelo, l'amministrazione comunale ha pensato bene di inviare un piccolo regalo.

A parlare della nuova iniziativa, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Ritrovarsi nuovamente chiusi, alle prese con una situazione di lockdown che speravamo di non rivivere mai più, è davvero difficile per tutti. Ma lo è in modo particolare per i nostri bambini. Proprio per i bimbi abbiamo pensato a questo piccolo omaggio, predisposto in fretta, perché potesse arrivare prima possibile, ma realizzato davvero con il cuore. Si tratta solo di un pensiero di vicinanza alle famiglie, per cui la chiusura delle scuole è misura veramente gravosa. Ma speriamo possa essere un piccolo gradito passatempo, per darvi modo di trascorrere dei momenti positivi insieme, imparando anche a conoscere meglio Candelo. E ad amare il nostro paese. Lo stiamo consegnando già da oggi direttamente noi amministratori, casa per casa, alle famiglie con bimbi dai 3 ai 6 anni. In qualche giorno completeremo la distribuzione a domicilio. Restiamo uniti. Da me e da tutta l’amministrazione, grazie a tutti voi della pazienza e della responsabilità con cui state affrontando questa emergenza”.