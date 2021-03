Noleggia una Tesla da Carrozzeria Campagnolo

Attenzione verso il territorio e anima green: per questo Campagnolo si impegna ogni giorno per garantirci, non solo tutti i servizi per l’auto, ma anche un ambiente sano e protetto.

Il concetto di sostenibilità ambientale comprende tutte le azioni che possono essere messe in campo da istituzioni, aziende e singole persone: ciò significa che ognuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire al futuro del nostro pianeta e quindi all’equilibrio tra il consumo di risorse e la loro rigenerazione e tra la produzione di inquinanti e la loro naturale eliminazione.

Secondo molte ricerche, il futuro va nella direzione di una mobilità sostenibile e nei prossimi anni la grande sfida dell’industria automobilistica sarà costruire veicoli dotati di tecnologie rispettose dell’ambiente, orientati all’efficienza e alla riduzione dei consumi.

Ciò che fa si che sempre più persone si avvicinino all'auto elettrica con un costante incremento delle immatricolazioni negli ultimi anni.

In quest’ottica Campagnolo dedica ai propri clienti un nuovo e innovativo servizio: da oggi è infatti possibile noleggiare una Tesla Model 3 per occasioni business o semplicemente per provare un nuovo modo di vivere la città senza pensare ai vincoli di accesso imposti dalle aree metropolitane.

Per rendere il servizio ancora più completo, Campagnolo mette a disposizione tre tecnici interni Certificati PES-PAV dei reparti di carrozzeria e di officina che sapranno rispondere ad ogni esigenza in termini di mobilità elettrica.

La Tesla Model 3, insieme a 5 auto ibride e un’altra elettrica, va a completare l’offerta delle vetture di cortesia Campagnolo che conta un totale di 12 auto.

eCampa, tutti i servizi GREEN per la tua auto

Per maggiori informazioni:

Campagnolo, Via Mongilardi, 13900, Biella

Tel: 015 402303 – info@carcampagnolo.com