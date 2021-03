La rubrica di Ortopedia Pozzato per il benessere: Come ritrovare l'energia attraverso i piedi

È scientificamente provato che il contatto con la terra sia sinonimo di benessere e porti grandissimo beneficio al corpo e alla mente.

La cosa migliore è fare una passeggiata a piedi nudi su un prato fresco, o anche su delle rocce, se ti trovi in montagna. Il contatto diretto con l’elemento terra ti aiuterà immediatamente a “scaricare” tutta una serie di energie negative che non sai neanche di aver accumulato durante la giornata, le settimane, i mesi e anche gli anni.

Esercizio di GROUNDING

Per ritrovare la frequenza del benessere esiste una pratica molto importante e facile da ripetere tutti i giorni: è il “grounding”. Per grounding si intende “la messa a terra” o meglio ancora “in contatto con la Terra”.

Questo esercizio parte dai piedi. Il mio consiglio, per un ritorno al contatto con vibrazioni di base (cosiddette primordiali), deve avvenire a piedi scalzi.

5’ a piedi scalzi

Piedi nudi sulla terra, anche in casa se non puoi uscire. Trova una posizione di stabilità, mani sulle ginocchia cercando di tenere il palmo ben aderente sulla rotula del ginocchio, inspira bene con il naso riempiendo i polmoni facendo in modo di allargare bene la cassa toracica e di conseguenza il diaframma, tenendo per qualche secondo questa posizione, cerca di sentire il contatto della terra attraverso i tuoi piedi.

Poi espirando, immagina di lasciare andare verso la terra o il pavimento dove ti trovi, tutte le tossine, le ansie, le negatività che hai accumulato dentro di te.

Ripeti l’esercizio per qualche minuto, sempre più lentamente ad ogni espirazione, fino a quando sentirai una stabilità corporea ed emozionale. Ascoltati, fino a trovare un po’ di pace e silenzio interiore.

Questo è un semplice ma potentissimo esercizio, grazie al quale riscoprirai tante energie dentro di te. Un senso di benessere e di calore ai piedi ti darà nuova linfa e tutto il corpo ne trarrà beneficio.

Marco Florio – terapista del suono

“Spesso ci dobbiamo confrontare con una realtà e un contesto sociale che non è esattamente ciò che il nostro corpo vorrebbe vivere. Viviamo molto spesso con calzature che devono essere consone alla nostra professione, che ci allontanano esponenzialmente dal “grounding” e ci proiettano in una situazione sensoriale, biomeccanica e funzionale che il nostro corpo deve elaborare con altissima spesa.”

PierPaolo Chiofalo - Project Manager NOENE

Ad ogni nostro movimento generiamo onde di energia a cui si sovrappongono micro shock provocati da cause esterne come ad esempio l’impatto del piede sul suolo. Questa energia può essere benefica o dannosa in base al livello di tolleranza del nostro segmento corporeo chiamata frequenza naturale.

Per il nostro benessere o performance sportiva è fondamentale ridurre le onde di energia negativa causata da shock e vibrazioni.

Le solette e i plantari su misura per ritrovare il benessere in tutto il corpo

Per scaricare l’energia negativa, per i nostri plantari, in Ortopedia Pozzato utilizziamo i materiali di NOENE@. I prodotti Noene assorbono il 92% dell’energia negativa di shock e vibrazioni. Noene è un innovativo elastometro vibro-assorbente, la cui principale proprietà è la massima capacità di assorbimento e dispersione dell’energia negativa.

Noene è un materiale innovativo ed unico per il benessere di tutto il corpo:

• Certificato Dispositivo Medico Classe 1

• Spessore da 1mm

• Testato scientificamente

• 30 anni di riconoscimento nel mondo.

• Colpharma, swiss made.

Barbara Bertinazzi – tecnico ortopedico

