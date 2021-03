Unità Italia: Pichetto Fratin, pandemia ci ha privato di tutto ma non spirito fratellanza

Il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia assume quest’anno un significato nuovo. La pandemia ha lasciato segni in ogni famiglia, ci ha privato dei nostri cari, ha sottratto un tempo alle nostre vite che non tornerà più. Ha privato milioni di persone di un diritto universale, il lavoro. Ma è proprio nelle difficoltà che gli italiani hanno dimostrato quello spirito di unità e di fratellanza che è alla base della nostra straordinaria comunità. A noi tutti il dovere di non disperdere e preservare un patrimonio di umanità che è cardine del nostro passato, regola il presente e segnerà il nostro futuro.



Lo dichiara il vice ministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin.