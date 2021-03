Diga sul Sessera, Legambiente alla Commissione Europea: "Intervento non possibile"

Nei giorni scorsi il Presidente della Regione ha indicato la nuova diga sul torrente tra le opere che la Ue deve finanziare con il Recovery Fund. Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat, Custodiamo la Valsessera e il Comitato Tutela Fiumi di Biella si sono indirizzati al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen illustrando invece che non è possibile utilizzare i finanziamenti Ue del Recovery fund per un'opera in cui non sono sostenuti dal settore agricolo quota parte dei costi di investimento, in osservanza alle disposizioni della Direttiva Acque (DQA).

Ecco la lettera inviata da Legambiente, Custodiamo la Valsessera e Comitato Tutela Fiumi al Ministro della Transizione Ecologica e al presidente della Commissione Europea: “Il rifacimento dell’invaso sul torrente Sessera (un incremento dei volumi di invaso da 1,2 a 12,3 Mmc e la realizzazione di un corpo diga alto il doppio, da 44 m a 99 metri) determina una rilevante sottrazione di aree boscate, un consistente impatto paesaggistico e detrimento agli habitat e specie del SIC Valsessera IT1130002. La procedura di VIA e di VI è stata condotta in condizioni di gravi lacune e inadempienze normative. Per tale SIC, nel 2009-2014, non erano ancora state definite le Misure Sito Specifiche, il Piano di Gestione ed identificato l’Ente gestore (a tutt’oggi mancano Piano e Gestore). In quegli stessi anni l’Italia era soggetta a procedura di infrazione per le modalità di conduzione delle VIA e VI. Allo stesso tempo era avviata, ed a oggi non conclusa, la procedura EU PILOT 6411-ENVI per risolvere le inadempienze dello Stato Italiano rispetto alla corretta applicazione della DQA. Solo grazie a tali carenze e situazione di contesto è stato possibile, per il Proponente, ottenere il positivo riconoscimento della compatibilità ambientale. Anche sotto il profilo della valutazione del rapporto costi e benefici occorre osservare che il pronunciamento protocollo 116/2011 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSPLP) Sezione Quarta e quello della Assemblea Generale del CSLP protocollo 48/2011 furono redatti su una ipotesi progettuale ben diversa da quella poi licenziata nel 2014 con il provvedimento di VIA. La capienza di invaso dimezzata e le tante prescrizioni sulla regola di invaso hanno infatti fortemente ridotto sia le portate disponibili ai fini irrigui che idroelettrici. A fine 2019 le scriventi associazioni, stante il superamento dei 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale (Decreto Ministeriale n° 286-2014), in assenza di approvazione del progetto esecutivo, inizio lavori e finanziamento dell’opera, hanno richiesto al Ministero dell’Ambiente la novazione della procedura di VIA. Queste associazioni sono in attesa di risposta.

Nel merito. La DQA prevede espressamente, al comma 1 dell’Articolo 9, “Recupero dei costi relativi ai servizi idrici ” che gli Stati membri tengano “conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici” ed entro il 2010 provvedano a “un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura”. Ed ancora: “Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.” Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.” Come è a tutti noto nei piani di gestione dei bacini idrografici italiani, compreso quello redatto dalla AdBPo (Autorità di Bacino del Fiume Po): non sono attualmente illustrati i passi previsti per attuare le disposizioni del paragrafo 1, in particolare per il contributo del settore agricolo al recupero dei costi dei servizi Idrici; non sono riferiti i motivi della eventuale applicazione incompleta delle disposizioni del paragrafo 1, secondo periodo. Permane quindi il dovere di adempiere alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 non potendo lo Stato Italiano fruire della eccezione prevista al paragrafo 4 dello steso articolo stante la manifesta compromissione dei fini e del raggiungimento degli obiettivi della DQA in tutti i bacini idrografici (ndr: il 45% circa dei C.I. non raggiunge l’obiettivo ecologico). Occorrere inoltre considerare che in assenza di un recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo non sono promosse quelle azioni di efficientamento, strutturale ma anche agronomico, per ridurre sia i consumi che le pressioni sui C.I., causa del mancato raggiungimento degli obiettivi DQA.

Nel panorama italiano vige peraltro una situazione paradossale: la sussistenza, anche laddove siano esaurite le funzioni, dei consorzi di bonifica territoriale. Molti di questi consorzi operano prevalentemente ai fini irrigui ma, a differenza dei consorzi irrigui, fruiscono di particolare sovvenzionamento e le opere sono finanziate al 100% dallo Stato e classificate come opere demaniali anche se la loro evidente finalità è di tipo irriguo. Uno dei casi più eclatanti è dato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (CBBBV) che negli ultimi 30 anni è riuscita a realizzare ben tre invasi (Ingagna, Ostola , Ravasanella) con esclusiva funzione irrigua, ancorché il recupero delle baragge a terreno coltivabile con adeguate opere di drenaggio (la bonifica in senso stretto) si fosse già compiuta e conclusa prima del 1970. Orbene, il progetto richiamato in oggetto, la nuova Diga in Valsessera, rischia di seguire lo stesso schema. L’opera ha come prevalente la funzione irrigua con diversione di portate tra sottobacini idrografici (tra le funzioni accessorie è banalmente condotto il recupero energetico e la previsione, tutta “sulla carta” ma di poco probabile attuazione, di un limitato uso idropotabile). Purtroppo il Ministero delle Politiche Agricole ha soddisfatto le attese del Consorzio di Bonifica classificando l’opera – a nostro avviso impropriamente - quale opera di “bonifica”. Con tale classificazione gli oneri finanziari per realizzarla saranno completamente a carico dello Stato ed al Consorzio spetteranno in futuro solo gli oneri di manutenzione ordinaria. Se l’opera fosse stata proposta dal un Consorzio Irriguo, va precisato, la partecipazione Statale e Regionale sarebbe molto più contenuta, non superiore al 20-30 % del costo complessivo. Ora, lo Stato Italiano, con risorse proprie, può certamente fare quello che ritiene, anche rischiando di incorrere in una infrazione comunitaria come nel caso sopra decritto. Cosa ben diversa è però quella ipotizzata dal Presidente della Regione Piemonte, A. Cirio, di utilizzare impropriamente i fondi europei del Recovery Fund, una risorsa finanziaria della Ue, per finanziare opere in palese difformità alle disposizioni della DQA.

Conclusioni. Per quanto sopra esposto le scriventi associazioni interpellano il Ministro della Transizione Ecologica, il Presidente della Eu, il Directorate-General for Environment European Commission e il responsabile del DITEI affinché: sia disposta dal Ministero della Transizione Ecologica la decadenza del positivo provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con Decreto Ministeriale n° 286- 2014 dal Ministero dell’Ambiente, disponendo la necessità di novazione della procedura di VIA, accogliendo l’istanza a suo tempo presentata da queste associazioni; i fondi europei del Recovery Fund siano utilizzati nel pieno rispetto della normativa comunitaria a tutela delle acque, ovvero solo laddove le opere siano realizzate con il contributo, a sostegno dei costi del settore agricolo, da parte dei diretti fruitori, evitando elusioni speciose come nel caso sopra descritto quali la classificazione a “opera di bonifica” di ordinarie “opere irrigue”. Auspicano dunque che siano negati i fondi europei per la realizzare della nuova diga in Valsessera non sussistendo, alla data, nessuna contribuzione da parte del settore agricolo e l’opera porta a indiscutibile detrimento ambientale e paesaggistico del SIC, con incidenza (sottovalutata in procedura per le ragioni sovra espresse) su habitat e specie. Le scriventi associazioni sottolineano altresì che il finanziamento delle opere per l’efficientamento della rete idraulica e irrigua del paese (stimata da AMBI in 4 miliardi di euro) o per favorire la produzione energetica rinnovabile non possono essere condotte se non nel pieno rispetto ed attuazione della DQA e degli obiettivi in essa definiti, ovvero preventivamente valutando se gli interventi sono funzionali al miglioramento della qualità ecologica dei C.I., posto come parametro e obiettivo primario. Diversamente il Recovery Fund servirà solo ad incrementare le pressioni sui C.I. superficiali con conseguenti alterazioni ecologiche e idro-morfologiche".