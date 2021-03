Covid, domani 18 marzo Giornata nazionale in onore delle vittime. A Biella un minuto di silenzio

Il 18 marzo è la Giornata nazionale in onore delle vittime del Covid. Una anno fa furono quasi 3 mila i morti in un solo giorno per il virus. Il premier Draghi sarà a Bergamo, la città simbolo delle morti da Coronavirus.

"A causa della situazione epidemiologica e nel rispetto delle norme anti Covid, le immagini della commemorazione saranno messe a disposizione dalla Rai e sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio" scrive la nota stampa del Governo.

A Biella, alle 11, un minuto di silenzio davanti alla sede di Palazzo Oropa. Il sindaco Claudio Corradino sarà presente con fascia tricolore, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, davanti alla bandiera a mezz'asta.