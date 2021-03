Regione, i candidati Miceli e Primatesta di Sìamo Futuro Piemonte appoggiano la candidatura di Torino per le Universiadi.

Il nuovo movimento universitario Sìamo Futuro si schiera, alle elezioni universitarie 2021, a favore della candidatura di Torino per le Universiadi 2025. I candidati all’Assemblea Regionale degli Studenti e al Comitato Universitario Sportivo, Ilaria Miceli e Marco Primatesta, ritengono che la possibilità di ospitare un evento di caratura mondiale possa portare lustro all’Università di Torino e nuovi stimoli a tutta la regione Piemonte. Ilaria, 23 anni, vive in Valle di Susa, in provincia di Torino. Ha già conseguito la laurea triennale in Filosofia e ora frequenta il primo anno del corso di studio magistrale di Scienze del Governo. “La volontà di farmi da portavoce delle esigenze di tutti i miei concittadini, specialmente di coloro che si trovano in maggiore difficoltà, mi ha portata ad affacciarmi ed appassionarmi al mondo della politica.

Ecco che la mia elezione mi permetterebbe di incarnare la figura di referente non solo dei problemi locali, ma più in generale di tutti quelli dei miei colleghi universitari”. Fossanese, classe 2000, Primatesta è studente al secondo anno di Economia Aziendale, presso il campus di Cuneo, oltreché essere il Presidente della Consulta Giovani di Fossano. Tra i punti cardine del sue programma elettorale c’è il sostegno alle Universiadi 2025, con gli studenti protagonisti, e il Centro Universitario Sportivo nelle provincie con Campus UniTo. “Come candidati di Sìamo Futuro alle elezioni dell’università di Torino, appoggiamo fortemente la candidatura del capoluogo sabaudo per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi - comunicano Miceli e Primatesta -.

Lo sport è anche uno strumento che abbatte tutte le differenze e premia la meritocrazia. Questi sono principi che riteniamo fondamentali e che dovrebbero, quotidianamente, essere parte dell’università”. “A nostro parere - continua la nota congiunta - questa manifestazione sportiva costituirebbe l’occasione per abbattere le frontiere sociali, nonché quelle fisiche. In quanto rappresentanti della lista Sìamo Futuro, sosteniamo una condizione di pari diritti ed opportunità, poiché per noi gli studenti sono tutti uguali, ma ognuno di loro merita di essere premiato e valorizzato per le sue capacità; proprio come vuole il principio base dello sport”.

“Ritengo fondamentale sottolineare l’importanza delle Universiadi per due motivazioni principali - commenta la candidata all’Assemblea Regionale dello Studente Ilaria Miceli -. La prima riguarda l’eredità che i giochi lasceranno: l’aumento di posti letto e l’incremento dei servizi universitari in Piemonte. Aumentando i servizi, gli studenti potrebbero godere di 140mila posti letto anziché i 70mila attuali, come anche sostenuto dal presidente Cus Torino e Cusi Piemonte.

La seconda riguarda la promozione e valorizzazione del territorio, come afferma Alessandro Ciro Sciretti, presidente EDISU. Ecco perché, in quanto rappresentante della realtà valsusina, ci tengo a ricordare che Bardonecchia si candida ad ospitare le gare delle Universiadi Invernali 2025, evento che permetterebbe di celebrare l’importanza di un’intera zona, al di là dell’elemento di fama mondiale della TAV”. “Come candidato al CUS ritengo fondamentale il sostegno alla candidatura di Torino - commenta Marco Primatesta -.

I giochi rappresentano un’occasione per dare nuovo lustro a molti impianti sportivi regionali, in favore anche di tutte quelle società sportive che potranno beneficiare dei locali ristrutturati, lasciati in eredità. Le Universiadi devono rappresentare un’occasione per tutti gli studenti di essere protagonisti, contribuendo attivamente alla loro realizzazione anche a seconda dei percorsi di laurea. Ulteriore mio obiettivo è quello di portare il CUS nelle provincie con sedi UniTo che, troppo spesso, sentono la distanza dalle molteplici attività svolte nel capoluogo”.