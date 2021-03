Esordio in serie C per la Rhythmic School

Nel pinerolese a Cantalupa, nello splendido centro regionale di formazione sportiva del Coni si è disputata nel weekend, la prima prova del campionato di serie C di ginnastica Ritmica zona tecnica 1, che ha visto in gara le società di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. La Rhythmic School ha presentato in pedana Nadia Dipalma al cerchio, Alice Beraldo alla palla, Beatrice Antorra alle clavette e Giulia Sapino al nastro: squadra giovanissima che comprendeva tre atlete del 2008 ed una allieva del 2009.

Il risultato ottenuto è un diciannovesimo posto che fa intravedere qualche ombra e molti aspetti positivi. Gli aspetti positivi sono rimarcati dalle tecniche che hanno seguito le ginnaste in gara, Tatiana Shpilevaya ed Arianna Prete, che commentano in tal senso la prova delle RSgirls: “L’obiettivo della nostra partecipazione non era tanto il risultato finale, quanto la necessità di far fare esperienza e far scendere in pedana le nostre giovani atlete in un campionato difficile dove si sono dovute confrontare con ginnaste esperte e molto più grandi di loro. Naturalmente hanno pagato con alcuni errori il loro debutto, ma hanno anche potuto vedere il grado di preparazione delle avversarie ed intravedere quali saranno le loro possibilità future, continuando a lavorare con metodo e dedizione in palestra come stanno facendo giornalmente. Il loro potenziale è ben oltre il risultato ottenuto e già nella seconda prova del campionato, che Covid permettendo si disputerà a Padova nel mese di maggio, potranno tentare di scalare ulteriormente la classifica”.

Intanto la Rhythmic School, con il suo staff operativo, è già impegnata per organizzare al meglio le prove del campionato regionale silver LC ed LE allieve/junior/senior e del campionato a squadre allieve gold che vedranno impegnate presso il palasport di Candelo più di quattrocento ginnaste nelle giornate di sabato e domenica 27 e 28 marzo e di sabato 3 aprile. Appuntamenti, che si svolgeranno nel rispetto assoluto dei protocolli anti pandemia, e funzionali alle selezioni delle atlete per la partecipazione alle finali nazionali dei campionati di Ginnastica Ritmica previsti per il mese di giugno a Rimini.