Bi Roller riparte con il botto: 10° posizione ai Campionati Italiani per Susanna Rocchetti

Finalmente dopo una lunghissima pausa riprendono le gare di pattinaggio corsa che vedono protagonisti gli atleti biellesi della ASD Bi Roller Pattinaggio Biella. Un anno fa, ai primi giorni di febbraio 2020 si erano svolti i Campionati Italiani Indoor a Pescara e da allora pochissimo altro a causa dell’arrivo del virus e del lungo e penoso lockdown che ha costretto anche il mondo dello sport agonistico a bloccare le attività e, in particolare, le competizioni.

In questi ultimi due settimana però, finalmente, si è ripartiti alla grande riscuotendo i primi importanti successi. Gli atleti della Bi Roller sono ritornati a Pescara in occasione dei Campionati Italiani Indoor, spezzati a metà in 2 eventi distinti per ridurre il numero di atleti coinvolti nelle manifestazioni: dal 5 al 7 marzo è stata la volta delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi e dal 12 al 14 marzo è toccata ai più grandi Allievi, Junior e Senior. Ottima organizzazione da parte della società organizzatrice e della Federazione che ha affrontato le numerosissime complessità di organizzare un evento di tale portata in zona rossa.

Bi Roller ha portato 2 pattinatori alla prima tornata e 4 altri alla seconda, racimolando punti importanti e raggiungendo posizioni di rilievo nella classifica generale di società. Per il primo evento i protagonisti biellesi sono stati Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi: entrambi hanno corso la gara sprint a cronometro e una gara lunga, 3000 a punti per Michele e 5000 a eliminazione per Annibale, aggiudicandosi entrambi la qualifica alla finale B. Da notare la bella performance di Annibale nel giro a cronometro che con un buon tempo ha sfiorato la qualifica alla finale. Bravissimo Michele che nella gara a punti, sia in qualificazione che nella Finale B ha lottato con grinta e tenacia.

Durante il secondo week end di gare che si è appena concluso i protagonisti sono stati gli Allievi Susanna Rocchetti, Dora Ferretto e Achille Sangiorgi e lo Junior Saverio Valli alla sua prima esperienza di gara nazionale. Tutti hanno corso la gara sprint e una gara lunga o media a seconda delle specialità. Il risultato di maggior rilievo è quello raggiunto da Susanna Rocchetti che nella gara lunga 3000 a punti ha gareggiato con grinta e determinazione conquistando con 4 punti l’accesso alla Finale e poi ha chiuso la sua gara con una splendida 10° posizione in classifica generale. Buon tempo anche sulla sprint con una 15° posizione.

Achille Sangiorgi che è un atleta fondista questa volta ha ribaltato la situazione ottenendo migliori risultati sulla velocità: ha dimostrato che sta crescendo fisicamente e tecnicamente e ha stupito facendo un ottimo tempo nella gara sprint, sfiorando la qualifica alla finalissima dei 12 migliori tempi e raggiungendo una pregevolissima 14° posizione. Nella qualificazione della gara lunga, 3000 a punti, invece, mentre era in volata per conquistare i punti degli ultimi giri è caduto e per sole due posizioni non si è qualificato per la manche Finale, fermandosi così alla 20° posizione.

Ottima prestazione anche per Dora Ferretto che ha corso la gara di qualifica della 1000 metri nella batteria più veloce della sua categoria e ha conquistato un buon tempo. Bravissimo Saverio Valli, atleta di categoria Junior alla sua prima esperienza nazionale che ha fatto un ottimo tempo nella sua gara sprint del giro a cronometro. Per tutti gli atleti Bi Roller e per i Dirigenti accompagnatori è stata finalmente una boccata d’ossigeno dopo un anno di chiusura e ci auguriamo che questa sia la prima di una serie di eventi e iniziative a cui potremo partecipare. Grazie come sempre ai nostri sponsor biellesi che ci sostengono: Acqua Lauretana che disseta i nostri atleti e Sellmat.