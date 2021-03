Mozione di Biella al Centro: “Correggere urgentemente il bando Tarip”

La coalizione Biella al Centro ha depositato una mozione per chiedere ufficialmente una modifica al bando e alla relativa modulistica.

“Per rendere meno ingiusta e arbitraria l’assegnazione delle risorse stanziate a favore delle attività economiche colpite dal lockdown, pari a 130 mila euro, a parziale copertura dei costi derivanti dalla Tarip 2020 – spiegano in una nota stampa i consiglieri Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda - Le somme in questione rappresentano il primo di una serie di interventi aventi oggetto la TARIP in acconto e saldo 2020. È quindi importante che i criteri di destinazione delle somme siano corretti, perché possano rappresentare un effettivo supporto per i cittadini e le imprese; pur essendo relativamente limitata in valore assoluto la somma stanziata a supporto del bando, essa potrebbe comunque rappresentare l’avvio di un intervento strutturale per adeguare i costi della TARIP 2020 (e in prospettiva 2021) all’effettivo servizio ricevuto".

"Il bando approvato e il relativo modello di autocertificazione escludono però che possano ricevere il contributo coloro che non sono in regola con i versamenti TARIP alla data del 31.12.2019 oppure hanno debiti nei confronti del Comune di Biella, con la conseguenza pratica di negare il contributo stesso a imprese che, per i motivi più svariati, anche eventualmente contenziosi, abbiano pendenze di qualsiasi genere per la TARIP degli anni precedenti o con il Comune di Biella per qualsivoglia motivo (fosse anche una semplice sanzione non ancora definita) - sottolineano i consiglieri di Biella al Centro - Questa è una previsione ingiusta e arbitraria, perché crea una evidente e stridente disparità di trattamento fra posizioni del tutto simili e bisognose di medesima attenzione. Per evitare abusi, ma per permettere allo stesso tempo a tutti i meritevoli di ottenere il contributo spettante, sarebbe sufficiente che nel modulo di richiesta il beneficiario autorizzasse il Comune a compensare l’importo del contributo a lui spettante con eventuali debiti pregressi. In tal modo, tutti i richiedenti verrebbero trattati in modo equo e nessuno sarebbe penalizzato da circostanze a volte anche semplicemente casuali”.