Fratelli d’Italia Biella riqualifica il Parco della Rimembranza

Fratelli d’Italia riqualifica il Parco della Rimembranza. Domani, 17 marzo, alle 18 Fratelli d’Italia Biella sarà presente in Piazza Don Felice Maria Gatto di Chiavazza, al fine di provvedere alla pulizia del Parco contribuendo così alla sua riqualificazione, nell’ambito dell’iniziativa “Le radici della memoria”.

Fratelli d’Italia sarà presente anche a Cossato, alle 17.15 in piazza del Municipio presso la Stele della Rimembranza. Così il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini:“Nei 160 anni dell’Unità d’Italia e quasi a 100 anni dall’istituzione di tali luoghi abbiamo deciso di mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti-simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, coniugando l'ambiente con il nostro amore per l’Italia”.

Conformemente col Dpcm di contenimento della pandemia Covid 19, potranno essere presenti solo gli iscritti e i militanti residenti nella città di Biella e di Cossato.