Consiglio comunale a Gaglianico, Cozzi: "Tanti punti all'ordine del giorno ma nessuno su Seab"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mercoledì scorso abbiamo assistito al Consiglio Comunale di Gaglianico con tanti punti all’ordine del giorno ma purtroppo l’importantissimo tema del concordato SEAB e della relativa posizione che il Comune intenderà assumere entro marzo sul possibile ritorno a TARI, non veniva minimamente preso in considerazione.

Fatto per me molto grave ed evidenziato più volte durante la seduta del Consiglio, anche a fronte di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 160.000 euro, riferibili proprio alla questione indebitamento SEAB.

Fatto ancor più grave e non trascurabile, anche alla luce dei solleciti e delle missive ricevute dal Comune da parte dell’Avvocato Basso che segue come legale la questione SEAB, sul fatto di voler portare in Consiglio Comunale la decisione del Comune in merito a questo punto e ad oggi del tutto ignorata, a differenza degli altri tre comuni a gestione TARIP, Biella, Cossato e Vigliano che si sono già espressi in merito portandolo in discussione nei relativi consigli comunali.

Anche fra le comunicazioni finali del Sindaco nessun cenno alla questione, se non il fatto che il Presidente del Consiglio Mazzalli mi rammentava che non essendo la questione SEAB all’ordine del giorno non se ne poteva discutere: evidentemente il Sindaco e la maggioranza non hanno forse ben compreso la gravità della difficile situazione economica della ditta che da anni si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutto il Biellese.

A questo punto sorge spontanea la domanda su come il Sindaco voglia porsi su tale importante questione e sulla Sua totale apatia: non più di alcune settimane orsono si leggeva su alcuni quotidiani il ritorno a ‘TARI’ di Vigliano e Gaglianico, il che faceva presupporre una variazione ed una adesione, per il bene di SEAB, a tale sistema di fatturazione. Cosa smentita dal fatto che l’unico punto all’ordine del giorno prevedeva l’approvazione della variazione del regolamento TARIP in merito alla possibilità per le ditte di aderire a quanto previsto dal DL 116/2020, cioè la possibilità di poter gestire autonomamente la raccolta; anche tale fatto sarà da valutare con attenzione considerato che sul ns. territorio comunale sono tante le ditte e questo venir meno di incassi comporterebbe un aggravio per sia per il Comune che per la stessa SEAB.

Invito pertanto il Sindaco ad assumersi l’onere e la responsabilità personale di convocare quanto prima un Consiglio straordinario, invitando anche il Dott. Rossetto che segue il Concordato SEAB e l’Avv. Basso, per una sana e proficua discussione e confronto in Consiglio Comunale in merito alle decisioni da prendere sulla posizione che il Comune intenderà assumere, anche in seguito all’approvazione del piano concordatario da parte del Tribunale di Biella, considerati anche gli eventuali costi per la cittadinanza.

Permettetemi a questo punto ancora alcune brevi considerazioni sul Consiglio Comunale di mercoledì sera:

il Bilancio di Previsione ha evidenziato una totale assenza di iniziative politiche da parte della maggioranza, se non per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, a detta loro per aumentare la sicurezza dei cittadini, sperando che non si riduca a mere campagne di multe stradali volte a far cassa per il Comune; di esperienze negative ed onerose ne abbiamo già avute con i T-RED in passato costate non poco alle casse comunali per via degli innumerevoli ricorsi legali presentati e poi vinti dai cittadini!

Anche la sottoscrizione di un nuovo mutuo per la realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Roma, della lunghezza di circa 50 mt, che impegnerà il Comune per i prossimi anni ad una spesa di circa 160.000 euro, fa’ meditare sui costi (eccessivi) di tale opera, senza ovviamente volerne mettere in discussione l’utilità ai fini pratici.

Al termine di un consiglio-fiume resta l’amaro in bocca sul fatto che il Sindaco ad oggi non abbia voluto portare in discussione l’indebitamento SEAB né si sia pronunciato in modo chiaro ed inequivocabile sulla posizione del Comune relativa al prossimo metodo di fatturazione dei rifiuti.