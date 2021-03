5 siti per il Trading di Bitcoin raccomandati dagli esperti

Il Trading di Bitcoin è sicuramente tra le tendenze più discusse e in crescita di questi ultimi anni, la cui popolarità può soltanto aumentare durante questo 2021. Ognuno di noi ne ha sentito parlare almeno una volta. Su internet la discussione su di essi è fortemente polarizzata tra chi li sostiene entusiastici e chi li reputa alla stregua di una truffa online.

Allora di cosa si tratta? Vale davvero la pena acquistarne?

Cosa sono i Bitcoin e se vale davvero la pena acquistarne.

Il Bitcoin è la più popolare moneta virtuale degli ultimi tempi . Da quando è stato creato il suo valore è salito a dismisura, scalando le vette dei mercati globali e registrando record su record. Investitori da tutte le parti del mondo hanno iniziato a guardare a questa criptovaluta come ad una enorme fonte di guadagno, e dappertutto nascono nuovi Market Exchanges specializzati proprio in Bitcoin.

Ma cosa ha generato un tale fama?

Senza dubbio, il Bitcoin ha dalla sua una serie di vantaggi che lo ha portato alla ribalta in tempi brevissimi.

Prima di tutto, essendo una valuta virtuale, non hai bisogno di alcun conto bancario ma solo di un portafoglio online che potrai ricaricare quando vorrai. Inoltre, le transazioni tramite bitcoin sono istantanee e travalicano le frontiere senza dover pagare nessuna commissione.

I bitcoin sono il futuro, semplicemente. Non è un caso che un numero sempre maggiore di aziende e compagnie abbiano iniziato a investire su questo mondo. Proprio ultimamente, la Tesla di Elon Musk ha dichiarato di avere investito $1.5 miliardi in questo mercato e non si può certo dire che Elon Musk sia uno sprovveduto: i bitcoin rappresentano ormai un solido campo di investimento, si sono sbarazzati della concorrenza e si sono imposti come la criptovaluta più affidabile e sicura.

Si tratta infatti di una tecnologia nuova e in espansione. È un processo inevitabile: a poco a poco la nostra società sta integrando e adottando i bitcoin per utilizzarli parallelamente alla moneta primaria. Sempre più paesi stanno adattando le loro leggi per includere questa nuova realtà. La storia dei bitcoin è quindi appena iniziata. Non c’è infatti da stupirsi se un domani molto prossimo saremo tutti abituati ad usarli anche per le transazioni più quotidiane, come prendere un caffè.

Il futuro dei Bitcoin è luminoso e pieno di aspettative, non farti trovare impreparato! Investire sui bitcoin adesso vuol dire potenzialmente guadagnare grosse somme di denaro in modo facile, veloce e sicuro.

Quindi quali sono i migliori siti in cui acquistare Bitcoin?

Cinque siti in cui acquistare Bitcoin

Sono ormai innumerevoli le piattaforme che si occupano di Bitcoin e non è affatto semplice districarsi in questo ambiente, in particolare per chi si è appena affacciato su questa realtà.

Non prendiamoci in giro: investire è rischioso. Il mercato delle criptovalute è in fortissima crescita e proprio per questo non è esente da truffe e promesse di denaro facile. Ecco quindi qui una lista dei cinque migliori siti per il Trading di Bitcoin secondo gli esperti, dove potrete iniziare a investire in tutta sicurezza:

Immediate Edge: è una piattaforma di nuova generazione perfetta per i principianti, dove potrai usufruire delle migliori tecnologie di Trading e confrontarti con una comunità in grande espansione.

eToro : consigliato per la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di poter testare il trading di criptovalute senza spendere soldi reali.

Coinbase: i suoi punti di forza sono la grande quantità di criptovalute sulle quali è possibile investire e le commissioni basse.

BlockFi: funziona esattamente come gli altri Market Exchanges, ma con la caratteristica aggiuntiva di poter chiedere dei prestiti in criptovalute che ti permettono di scambiare mettendo le tue cripto a garanzia.

BTC Markets: il sito offre la possibilità di investire e scambiare 13 criptovalute tramite un sistema avanzato adatto per chi ha già una certa esperienza.

Secondo i professionisti del settore questi sono i migliori siti di Trading di Bitcoin, dove potrai iniziare a inserirti nel mondo dell’investimento in criptovalute in maniera sicura e a seconda delle tue esigenze.

Come ormai avrai intuito, investire sui Bitcoin è più facile del previsto. Devi solo decidere da dove iniziare!

Quindi cosa stai aspettando? Con il valore del bitcoin alle stelle è il momento perfetto per cominciare ad investire!