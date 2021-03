A bordo di un'astronave con "Immagini dalla Terra al profondo cielo"

A spasso per l'universo per ammirare "Immagini dalla Terra al profondo cielo". Questo il tema della serata organizzata da Unione Biellese Astrofili, in programma venerdì 19 marzo, alle 20:30, con il corso on line "Un po' di astronomia", in compagnia di Paolo Calliera.

“Paolo Calliera – anticipa Flavio di UBA - ci porterà a bordo di un'astronave immaginaria che, partendo dalla Terra, darà uno sguardo a ritroso per poi ammirare gli oggetti celesti, dal più vicino ai più lontani, a cominciare dalla Luna, dai pianeti del sistema solare, fino alle galassie, agli ammassi aperti e globulari e alle nebulose. Tutto rigorosamente fotografato da lui stesso, col suo telescopio, che, con ciò, darà anche un magnifico esempio di fotografia astronomica”

Per informazioni: u.b.a@katamail.com .