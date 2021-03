Sfiorata la tragedia a Gaglianico. I passanti salvano un anziano

Poteva finire in tragedia, l'investimento avvenuto ieri in via Pietro Micca a Gaglianico, se non fosse stato per la grida di alcuni passanti che hanno fermato il furgone. La vittima è un anziano di 83 anni che stava camminando in mezzo alla strada, proprio nel momento in cui un furgone Ford Transit, addetto alle consegne e guidato da un biellese di 43 anni, stava facendo retromarcia.

La velocità ridottissima del mezzo ha evitato che l'impatto fosse importante ma ad avere avuto un ruolo determinante sarebbero state le urla, "ferma ferma ferma", di alcuni passanti allertando l'autista che coperto dal telaio del mezzo, non si era accorto della presenza dell'anziano. Se non fosse stato per questo fatto l'esito sarebbe potuto essere ben diverso. Vista l'età, l'anziano è stato portato al pronto soccorso dall'ambulanza del 118, dove gli sono stati riscontrati sette giorni di prognosi. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Gaglianico.