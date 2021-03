Biella, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato incontra il prefetto Tancredi

Nei giorni scorsi, una ristretta rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione provinciale di Biella, guidata dal presidente Antonio Dimonte, ha portato il proprio saluto al nuovo prefetto Franca Tancredi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso nei confronti del sodalizio parole di compiacimento per l’attività di volontariato svolta sul territorio per le azioni di supporto a favore delle fasce più deboli. Un plauso e un augurio di buon lavoro sono stati espressi al Prefetto per lo svolgimento del suo ruolo.