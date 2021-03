Biella, a Chiavazza una Santa Messa per ricordare Alpini morti prematuramente

Una funzione religiosa per ricordare gli amici e i tanti Alpini mancati prematuramente e senza alcuna possibilità di addio.

A proporla il gruppo delle penne nere di Chiavazza: “Dopo un anno trascorso distanti ed impossibilitati a partecipare alle manifestazioni e incontri, il Gruppo invita alla Santa Messa di domenica 21 marzo, alle 10.30, nella nostra bella Chiesa Parrocchiale tutti coloro che desiderano partecipare ad un momento di comunione e fraternità per ricordare i tanti Alpini ed amici che prematuramente ci hanno lasciato e non abbiamo potuto accompagnare. Ci troveremo nel rispetto delle norme in vigore”.