Un gruppetto di ragazzini è stato notato mentre stava impennando, in mezzo alla strada, dalla pattuglia della Polizia locale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri 15 marzo a Gaglianico.

All'alt degli agenti i quattro o cinque giovani non si sono fermati ma hanno iniziato a pedalare più forte. Sono in corso accertamenti per l'identificazione degli stessi. Intanto dal comando affermano che verranno intensificati i controlli sul territorio.