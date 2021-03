Valdilana, nessun aumento dell’addizionale IRPEF e dell’IMU

Giovedì 11 marzo si è svolta, in modalità telematica, la seduta del Consiglio comunale di Valdilana nella quale è stato approvato il bilancio di previsione. L'amministrazione comunale ha confermato, per il 2021, le addizionali IRPEF e le aliquote IMU dell'anno precedente, senza nessun aumento per i cittadini. Il sindaco ha sottolineato che sono state valutate tutte le azioni per garantire entrate sufficienti a finanziare i diversi programmi di spesa e di qualità dei servizi, senza aumentare il gettito, venendo concretamente incontro alle esigenze economiche e sociali legate al grave momento di crisi pandemica.

L’applicazione della addizionale IRPEF avverrà con aliquote crescenti secondo gli scaglioni di reddito, come per l’anno 2020. Anche per quanto concerne la TARI 2021 (tariffa sui rifiuti) sono state tenute in previsione le tariffe dello scorso anno e del Piano economico finanziario 2020, in attesa della validazione del PEF 2021 da parte di COSRAB. La delibera stabilisce inoltre che per l’anno 2021 il pagamento della tariffa rifiuti avvenga in tre rate: 1° rata con scadenza 31 luglio 2021; 2° rata con scadenza 31 ottobre 2021; 3° rata a saldo entro il 31 marzo 2022.

“Rimane da sottolineare come durante la presentazione del punto all’ordine del giorno sulla TARI 2021, aldilà di alcune richieste di chiarimento da parte del capogruppo di minoranza, non sono in realtà emerse proposte in merito alla trattazione – spiegano il sindaco Mario Carli e la giunta in una nota stampa - Apprendiamo poi con stupore, dai quotidiani locali che Cambiamento per Valdilana avrebbe proposto di cancellare il saldo 2020 con scadenza a marzo della TARI ad alcune attività, scordandosi che si stava parlando della previsione per il 2021 e dimenticandosi che, attraverso provvedimento del sindaco e della giunta si era già provveduto, non solo alla riduzione del 50% della tassa sui rifiuti del 2020 per le attività penalizzate dalle restrizioni Covid-19, ma anche ad erogare un contributo a fondo perduto e buoni spesa. Operazione iscritta a bilancio 2020 per oltre 65mila euro. Si vuole ricordare che le proposte si fanno nelle sedi opportune e non sui social o sui quotidiani locali, altrimenti può sorgere il dubbio che lo scopo non sia quello di aiutare i cittadini e le attività, ma quello esclusivo di fare polemica per la propria propaganda politica. E’ sicuramente legittimo; ma senz’altro grottesco e inutile per i cittadini. La seduta di Consiglio era importante poiché si votava il bilancio di previsione 2021-2023 e il documento di programmazione, atti fondamentali in cui emergono le intenzioni e le risorse finanziarie su cui poggia l’agire amministrativo. A titolo informativo: dalla minoranza non sono pervenute, nemmeno su questo argomento, richieste di chiarimenti, delucidazioni e tanto meno proposte. Ognuno tragga le sue conclusioni”.