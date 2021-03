Il Piemonte si ferma per il Covid ma Spazio Lilt va avanti

Spazio Lilt a Biella in via Ivrea

A causa dell’incremento dei numeri sulla diffusione del Coronavirus in Italia, il Piemonte è nuovamente in Zona Rossa. Nell’ultimo anno la pandemia ha costretto il Servizio Sanitario Nazionale a concentrare tutte le sue energie nel contrasto al virus e nell’assistenza ai malati di Covid-19, provocando inevitabili ritardi nell’erogazione, non solo delle cure ai pazienti oncologici, ma anche dei servizi di prevenzione che permettono di salvare ogni anno tantissime vite.

A Spazio LILT proseguono in totale sicurezza i servizi e le visite ambulatoriali programmate ed è possibile continuare a prenotare sul sito www.liltbiella.it tramite un apposito form online, oppure telefonando al numero 0158352111.

Il cancro purtroppo non si ferma: LILT Biella è, ancora di più in questo momento di difficoltà, cosciente del ruolo importante che riveste nella sanità territoriale e si impegna a dare risposte concrete ai bisogni della popolazione in termini di prevenzione oncologica. Ricordiamo inoltre che per effettuare una visita medica è possibile recarsi a Spazio LILT anche provenendo da un altro comune.