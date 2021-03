Casi in salita nei grandi centri e comuni Covid free ancora giù: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Casi in aumento in molti comuni, specialmente nei grandi centri del Biellese. Questo il quadro delineato dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia su tutto il territorio.

Dati in risalita, rispetto ad una settimana fa, nei territori di Biella (da 125 a 139), Candelo (da 22 a 30), Cavaglià (da 20 a 33), Cossato (da 40 a 52), Mongrando (da 2 a 12), Mottalciata (da 5 a 8), Ponderano (da 6 a 15), Valdilana (da 22 a 29) e Vigliano Biellese (da 30 a 54). Numeri all’insegna della stabilità a Quaregna Cerreto (6), Salussola (8), Valdengo (9), Occhieppo Inferiore (5) e Superiore (6). Arretra il Covid, invece, ad Andorno Micca (da 9 a 8), Cerrione (da 8 a 6), Coggiola (da 10 a 8), Gaglianico (da 11 a 9), Lessona (da 18 a 10), Masserano (da 8 a 2), Piatto (da 15 a 11), Pralungo (da 10 a 8) e Sandigliano (da 13 a 8).

Calano per la seconda settimana di fila i comuni liberi dalla presenza del coronavirus: una settimana fa erano 22, ora sono 19. Nello specifico, sono Borriana, Callabiana, Caprile, Curino, Donato, Gifflenga, Magnano, Miagliano, Muzzano, Netro, Piedicavallo, Rosazza, Strona, Tavigliano, Tollegno, Torrazzo, Vallanzengo, Villanova Biellese e Zumaglia. Infine, sono 62 le realtà comunali che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 15 marzo.