Candelo, pasti a domicilio raddoppiati. Comune: “Chi può lo ritiri in autonomia”

A Candelo raddoppiano i numeri per i pasti a domicilio. Per questo motivo il Comune ha chiesto, per chi può, il ritiro autonomo che riparte a pieno regime. L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio IRIS e la società So.Ri.So, ha attivato da diversi anni un servizio di pasti a domicilio per le persone più fragili (anziani, disabili, malati cronici) che hanno difficoltà a cucinare e a prepararsi il pasto ogni giorno.

“Nel 2019 i pasti consegnati a domicilio, dal lunedì al venerdì, erano 21 ad oggi, dopo il lungo periodo di lockdown sono 43. Le richieste sono raddoppiate – spiega l'assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - Ad oggi in seguito ad un incontro di verifica con il Servizio Sociale e il Consorzio Iris, emerge la necessità di tornare a fare un passo verso la normalità: coloro che possono ritirare il pasto direttamente presso la cucina, possono contattare il Servizio Sociale e ricominciare ad andare a ritirarlo, mentre coloro, che non riescono a muoversi , continueranno naturalmente a ricevere a domicilio i pasti ordinati”.

Il Consorzio Iris, attraverso l’Assistente Sociale e gli Operatori Socio Sanitari, si occupa sia della valutazione dei casi che hanno necessità, sia della consegna a domicilio. Per l’attivazione del servizio è possibile contattare direttamente il Servizio Sociale al numero 015-8352478 (lunedì – venerdì dalle 9 alle 17).

L’assessore Minuzzo conclude: “Abbiamo e stiamo attraversando un periodo difficile, ciascuno di noi è chiamato quotidianamente a riorganizzare le proprie abitudini di vita nella consapevolezza del rispetto degli altri e di noi stessi. Sempre nel massimo rispetto delle normative vigenti e nella massima tutela dei più fragili, continuiamo ad operare trovando le migliori strategie da attuare per rispondere ai bisogni della cittadinanza”.