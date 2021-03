Campiglia, riapre dopo 5 mesi la Provinciale di Oretto: a ottobre il Rio Bele la distrusse totalmente

A più di 5 mesi dall'alluvione, riapre da oggi ufficialmente la Provinciale di Oretto, nel territorio di Campiglia Cervo.

La strada della frazione era stata portata via dalla furia del torrente Bele il 2 ottobre scorso: il corso d'acqua, infatti, trascinò a valle molto materiale, travolse il ponte ed erose la sponda circostante, arrivando addirittura a lambire le case circostanti, come spiegò il sindaco Maurizio Piatti in una precedente video intervista su Newsbiella (leggi qui).

“Nei prossimi giorni si completerà il lavoro, con la posa della segnaletica e di un semaforo per la chiusura, in caso di allarme meteo – spiega il primo cittadino - Un altro passo verso la normalità della viabilità”.