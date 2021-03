Tennis, l'unico azzurro rimasto in gara trionfa: A Seppi l'Atp Challenger Biella 3

È l'italiano Andreas Seppi il re del terzo Atp Challenger 80 di tennis conclusosi ieri, 14 marzo. Durante questi giorni di campionato organizzati come sempre da Cosimo Napolitano, Seppi è andato avanti nel torneo fino a rimanere l'unico azzurro in gara. In finale, ha battuto l'inglese Liam Broady dopo poco più di un'ora di gioco sui campi del Palapajetta, portandosi a casa un bel 6-2 6-1. La sfida continua oggi con il quarto Atp, che vedrà sul terreno del Palazzetto e del Joker altri grandi nomi del panorama internazionale del tennis: il tedesco Daniel Masur contro Andrea Arnaboldi, l'australiano Akira Santillan contro l'americano Jack Sock, l'azzurro Luca Vanni contro il tedesco Matthias Bachinger e lo spagnolo Nicola Kuhn contro il ceco Jonas Forejtek.