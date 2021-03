Ginnastica Biella sempre più in alto, buone posizioni a Pianezze

Buoni risultati per le atlete della Ginnastica Biella guidate da Sara Battagion, che sabato hanno disputato a Pianezze le gare individuali Silver. Virginia Zanetta ha ottenuto il primo posto in categoria LE Junior 1, mentre Giulia Marconato il secondo posto nella categoria LE Junior 3. Sara Cormons si deve accontentare del quarto posto in categoria LE-3.

“Per tutte le atlete, i margini di miglioramento sono elevati e questo fa ben sperare per il futuro – spiegano in una nota stampa - Dovuti i complimenti della società per l'impegno dimostrato e l'ottima prova svolta”.