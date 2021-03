Corsa campestre a Campi Bisenzio, ecco i risultati dei podisti biellesi in gara FOTO

Si sono svolti ieri i campionati Italiani di corsa campestre a Campi Bisenzio, cittadina in provincia di Firenze, nel verde del parco di Villa Montalvo. Presente nella prova seniores maschile anche la società piemontese Asd Climb Runners, con Francesco Nicola, Robbie Britton e il giovane Lorenzo Gardini.

Nella prova dei 10 km, iniziata col sole e terminata con diluvio e grandine, vinta dall' ugandese Jakob Kiplimo, Nicola si piazza 96° in 34'46'', Britton 134° in 36' 01", Gardini 141° in 36'13". Per l'Asd Climb Runners 30° posto di società a livello nazionale e 3° piemontese.