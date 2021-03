Allenamenti a porte chiuse per eventi nazionali, CSEN chiarisce

Nuovo decreto legge sulle zone rosse e nuovi dubbi sull'attività sportiva nazionale. Il CSEN, attraverso una nota ufficiale ha provato a chiarire alcuni punti focali sul tema rispondendo ad ogni tipo di domanda che è stata posta in questi giorni, riguardante il tema degli atleti "agonisti".

Il CSEN raccomanda di attenersi alla massima prudenza e cautela, suggerendo altresì di valutare la situazione di ogni singola ASD/SSD caso per caso, comune per comune, regione per regione, anche avvalendosi del proprio consulente di fiducia, verificando, nelle zone rosse, le ordinanze locali vigenti e rapportarsi, eventualmente, con le autorità competenti in materia di controlli e pubblica sicurezza. Questa la nota giuridica completa: