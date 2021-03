Arredi minimal artigianali Situér Milano, maestria italiana

Tavoli, sedute, mobili contenitori, consolle: Situér Milano declina lo stile minimal e industrial in mille sfaccettature. Quelli presentati dall’atelier di design sono arredi ricercati, realizzati partendo dalla materia prima industriale e contraddistinti dall’innovativa piegatura a “C”.

Quest’ultima è la cifra stilistica di Situér Milano, registrata come disegno e modello comunitario. Una particolare curvatura del metallo che consente l’eliminazione della saldatura, portando così ad una produzione fatta al 100% da materiali riciclabili e a un ciclo produttivo completamente eco-friendly.

La proposta di arredi Situér Milano è segnata da linee essenziali e dalla particolare piegatura che va a sostituire l’angolo dell’oggetto, modellandolo in una sinuosa forma plastica. Gli espositori, i paravento, le scaffalature e gli stender, le lampade e ogni altro prodotto che fa parte del catalogo trova la collocazione ideale in showroom, negozi di moda, ambienti professionali dal carattere contemporaneo, eventi e allestimenti.

Il protagonista delle collezioni di arredamento negozio design è l’acciaio, lavorato da esperti artigiani. Un tratto distintivo ereditato dal gruppo Castellani srl, di cui l’atelier fa parte, realtà attiva nella produzione di arredamento aziendale da oltre 60 anni.

Entrando nel dettaglio, la collezione BOUTIQUE è composta da arredi in stile minimal che coniugano delicate colorazioni pastello alle nuance tipiche di acciaio e ottone. Una combinazione accattivante che trova espressione in decine di arredi versatili e di grande impatto.

Il best seller di BOUTIQUE, sviluppata in collaborazione con la designer Federica Paoli, è lo stender PLIÉ. Una struttura che, grazie alla caratteristica forma sinuosa, esalta abiti e accessori. L’elemento d’arredo è reso ancor più prezioso nella versione in ottone, ma è disponibile anche in acciaio zincato e verniciato.

Gli arredi di Situér Milano sono presentati sul sito www.situermilano.it, che ne consente l’acquisto e il noleggio, anche con servizio di allestimento e disallestimento. Per garantire l’integrità del prodotto, la consegna avviene tramite corriere dedicato al trasporto di grandi colli.

Scegli lo stile e l’artigianalità degli arredi Situér Milano, visita ora www.situermilano.it.