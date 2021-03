Candelo, evento web per conoscere i servizi del dal Centro per l’impiego di Biella

La Consulta Giovani di Candelo organizza un evento su piattaforma on-line rivolta a tutti i cittadini di Candelo grazie alla disponibilità dell'agenzia Piemonte lavoro-Centro per l’impiego di Biella.

L’incontro si terra mercoledì 17 marzo alle 18.30 su piattaforma, si può partecipare tramite computer, tablet o smartphone cliccando sul seguente indirizzo https://global.gotomeeting.com/join/450746101.

Spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Selena Minuzzo: “Insieme alla Consulta Giovani di Candelo abbiamo pensato di proporre questa iniziativa rivolta alla cittadinanza, per dare la possibilità di conoscere i numerosi servizi promossi dal Centro per l’impiego di Biella. Dopo un primo incontro di confronto con i Responsabili che si occupano dei vari servizi, la Consulta dei Giovani ha ritenuto importante e utile informare tutti i cittadini dei numerosi servizi attivi sul territorio biellese. Affronteremo diverse tematiche, spiegando che cos’è il collocamento mirato, i percorsi di tirocinio lavorativo, Garanzia Giovani, di cosa si occupa lo sportello diretto del cittadino, l’orientamento al lavoro e il monitoraggio delle Politiche attive e del Mercato del lavoro, cosa sono i laboratori simulati per i giovani con le aziende del territorio. Gli esperti del settore ci spiegheranno nel dettaglio il funzionamento dei singoli servizi, fornendo anche informazioni concrete di contatti e accesso a procedure specifiche.”

Conclude l’assessore: “Ringrazio di cuore l’Agenzia Piemonte lavoro-Centro per l'impiego di Biella per la disponibilità. Questa iniziativa è la prima di una lunga serie di iniziative che ha intenzione di realizzare la Consulta dei Giovani di Candelo; lo scopo è di approfondire e promuovere una progettualità condivisa su tematiche relative al mondo giovanile, l’idea è di partire dai servizi per i giovani presenti sul territorio biellese e pensare ad azioni concrete, che consentano di potenziare i servizi e progettare una sinergia di azioni che permettano di rispondere in modo concreto alle loro esigenze”.