Le migliori criptovalute da investire nella primavera 2021: dai bitcoin ai polkadot

Cosa accadrà nel mercato delle criptovalute nella primavera del 2021? Secondo alcune opinioni indiscutibili di Reddit, "andrà sicuramente su, giù o di lato" e dovresti "consultare la tua sfera di cristallo". Scherzi a parte, il 2021 si è già rivelato un altro grande anno per il mercato delle criptovalute con numerosi driver che contribuiscono all'ulteriore adozione delle valute digitali dopo le turbolenze economiche del 2020.

Quindi, quali sono le prime 3 criptovalute in cui investire? Mentre il mondo sta ancora combattendo il coronavirus e le sue conseguenze economiche, le attività finanziarie tradizionali perdono la loro credibilità e le monete digitali guadagnano popolarità tra i grandi investitori istituzionali.

Con Bitcoin che ha raggiunto i suoi massimi storici, è difficile non essere d'accordo con Meltem Demirors di CoinShares che afferma che "il momento migliore per investire in Bitcoin è stato ieri". Tuttavia, gli investitori rialzisti ritengono che il recente massimo di $ 58.400 sia lontano dal massimo potenziale, dando speranza a tutti coloro che sono pronti a partecipare al rally di Bitcoin.

Tuttavia, se ti stai ammalando del dominio di Bitcoin, puoi mettere gli occhi su monete molto più giovani ed economiche con un enorme potenziale per essere buoni investimenti crittografici per la primavera del 2021, come Dogecoin e Polkadot.

Le migliori criptovalute su cui investire nella primavera del 2021

L'elenco delle criptovalute più preziose non può iniziare con nient'altro che Bitcoin. Nel corso di due mesi dall'inizio dell'anno, il Bitcoin è salito da $ 28.900 nel gennaio 2021 al massimo record di $ 58.400 il 21 febbraio 2021.

Secondo l'ultima analisi dei prezzi di Bitcoin, il BTC è pronto per nuovi massimi storici, poiché la maggior parte degli indicatori tecnici mostra che i tori hanno il sopravvento. La criptovaluta di punta sta fluttuando sul punto di salire a $ 60.000.

Dopo l'importante recupero dall'ultimo calo di $ 43.000 del 28 febbraio 2021, BTC è riuscito a ritirarsi e sfondare una linea di tendenza di resistenza formata a $ 51.700. La criptovaluta bellwether dovrebbe garantire un supporto più elevato sopra i $ 54.000 per aggiungere credibilità al previsto rialzo a $ 60.000.

Se volete avere ulteriori notizie o approfondimenti sugli andamenti del bitcoin e in particolare sui profitti, vi consigliamo di visitare il sito https://bitcoin-profit.org/it/.

Dogecoin: da una leggenda del meme alla crittografia più performante in circolazione

Ultimamente, Dogecoin è stata una delle migliori monete in cui investire, mostrando prestazioni incredibili. Dopo aver attirato l'attenzione di personaggi famosi, tra cui Elon Musk, Gene Simmons e Snoop Dogg, Dogecoin dovrebbe salire fino a $ 1 verso la fine del 2021.

La criptovaluta meme ha iniziato l'anno a $ 0,050 ed è salita alle stelle fino al suo massimo recente di $ 0,0838 il 7 febbraio 2021, mostrando un significativo aumento del 67%.

Il fatto più recente legato al Doge è arrivato da Mark Cuban, il proprietario del famoso club di basket Dallas Mavericks. Il miliardario e il suo team NBA hanno annunciato di accettare pagamenti Dogecoin per i biglietti di gioco.

Un paio di giorni dopo Mark Cuban ha condiviso di aver ottenuto oltre 20.000 DOGE in transazioni, il che li rende "il più grande commerciante di Dogecoin al mondo".

Cosa c'è di così speciale in Dogecoin? Inventato nel 2013 dall'ingegnere IBM Billy Markus e dall'ingegnere Adobe Jackson Palmer, Dogecoin era una criptovaluta scherzosa con il famoso meme Shiba Inu.

Polkadot: cosa c'è di così bello nel "killer di Ethereum"?

Polkadot è una moneta digitale molto trendy che esce ogni volta che cerchi su Google "in quali criptovalute investire". Un nuovo altcoin nato in Svizzera che tutti amavano, Polkadot (DOT), noto anche come "blockchain of blockchain", ha ottenuto la reputazione di un killer di Ethereum.

Eppure Polkadot poco conosciuto, ha guadagnato molta attenzione di recente, essendo balzato da $ 9,14 il 1 ° gennaio 2021 a $ 40,77 il 20 febbraio 2021. Al momento della stesura di questo articolo, DOT era scambiato a $ 38,75, che è ancora un aumento del 323,9% da allora. l'inizio dell'anno.

Sviluppato nel 2016, Polkadot è progettato per creare un forum che consente a diversi blockchain di interagire tra loro. L'idea principale alla base di Polkadot è creare un Internet 3.0 completamente decentralizzato.

Con l'ambizione di diventare la principale piattaforma per contratti intelligenti, il progetto è degno di nota per la sua interoperabilità, il che significa che può essere utilizzato con altri token e criptovalute e può essere aggiornato senza fork.

Cosa rende Polkadot così popolare e lo posiziona come uno dei principali rivali di Ethereum? Come si può leggere su https://it.investing.com/, se immaginiamo che Ethereum sia un'autostrada, i programmi creati su di essa devono pagare un prezzo GAS come tassa sul traffico. Continuando l'analogia, Polkadot rappresenta più autostrade, dove ciascuna può servire a uno scopo particolare per una particolare applicazione.