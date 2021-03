Attimi di preoccupazione per una macchina operatrice che ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri, 14 marzo, a Gattinara. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno affrontato le fiamme che avvolgevano completamente la ruspa.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area hanno tenuto il personale impegnato per più di un’ora. Non si sono verificati danni a persone o altre strutture della cascina.