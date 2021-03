Alla guida con oltre cinque volte il tasso alcolemico provoca un incidente

Si è messa alla guida della sua Lancia Ypsilon nonostante si reggesse a stento in piedi. E così è avvenuto l'incidente, alle 18 ad Andorno, con una Mitsubishi Pajero condotta da un 70enne di Biella. Fortunatamente entrambi gli automobilisti sono rimasti illesi.

Appena avvenuto lo scontro, la donna avrebbe anche cercato di allontanarsi ma chiaramente è stata bloccata dai presenti. All'arrivo della pattuglia della Polizia stradale la 57enne non è stata in grado di soffiare per effettuare il test alcolemico, per cui è stata accompagnata al pronto soccorso.

L'esito delle analisi del sangue ha messo in evidenza che il tasso di alcol presente nel suo corpo era di 2,60, ovvero oltre cinque volte il massimo consentito dalla legge. Inevitabile a quel punto, il sequestro della macchina e il ritiro della patente di guida.