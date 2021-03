A Sagliano Micca il sindaco Antoniotti premia le eccellenze scolastiche

Giornate di premiazioni a Sagliano Micca. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Antoniotti ha premiato quei giovani del paese che, nell’ultimo anno scolastico, hanno conseguito il massimo dei voti agli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“In un anno così difficile per tutti e specialmente per i ragazzi che hanno frequentato la scuola, tra DAD ed esami atipici, è importante che un’amministrazione riconosca chi si è distinto come eccellenza – sottolinea il primo cittadino - certi che solo con l’istruzione si possano formare i cittadini di domani”.

I premiati di quest’anno sono stati: Sofia Giannetti e Gregorio Ghedini per la scuola secondaria di primo grado e Andreaa Luca per la scuola secondaria di secondo grado. “A loro – conclude il sindaco - i nostri più grandi complimenti per il traguardo raggiunto con la speranza di eccellere ancora nel loro percorso scolastico”.