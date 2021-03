A Chiavazza rimpatriata per gli amici della Filodrammatica con l’assessore Gaggino e il Cucu

Biella iniziativa a Chiavazza. Nei giorni scorsi ha avuto luogo una simpatica rimpatriata per alcuni componenti della Filodrammatica Virtus Chiavazza. L'assessore alla Cultura e Manifestazioni della Città di Biella Massimiliano Gaggino gli ha voluto incontrare e premiare nel ricordo di chi è salito in cielo dopo una vita di lavoro e dedizione nel coltivare la passione per il teatro.

Viste le limitazioni in chiave Covid-19 e per permettere il distanziamento sociale, il gruppetto si è ritrovato sabato 13 marzo nel parco di piazza XXV Aprile. Ai presenti l'assessore Gaggino ha consegnato un quadretto con la riproduzione di una locandina di una doppia rappresentazione andata in scena nel lontano 1964.

Tra i premiati nientemeno che il Cucu, nonché "sindaco di Chiavazza" Franco Caucino, che nello scherzo comico "Colpo Grosso" interpretava Innocenzo Bianchi. Doppia festa invece per Carla Migliorini, ex attrice e regista teatrale con la Compagnia Risveglio alla Cultura, che nella commedia "Questi Ragazzi" interpretava Giovanna: mercoledì 17 marzo, infatti, compirà 80 anni.