Prima storica vittoria in C Gold per il Teens Basket Biella

Lo ZetaEsse Ti Biella fa centro al primo colpo, espugnando 55-52 il parquet del Ciriè Basket e conquistando la prima storica vittoria in C Gold. Merito di un secondo tempo praticamente perfetto da 36-21 di parziale, che ha annichilito i padroni di casa, in controllo nei primi due quarti e avanti di 12 all'intervallo lungo sul 31-19.

La partita cambia negli ultimi due minuti del terzo periodo: Ciriè ‎avanti 37-28 dopo un tecnico a capitan Murta subisce prima due liberi di Pasqualini (MVP del Teens con 15 punti e 10/10 ai liberi), poi una tripla da oltre metà campo allo scadere del tempo di Gianluca Cena, che vale il -4 ala terza sirena. I padroni di casa accusano il colpo: una tripla di Borgialli apre il quarto periodo, con il Teens che trova il primo vantaggio con lo stesso Borgialli sul 41-42 a 4' dalla fine. La squadra di coach Gianpiero Bertetti domina il parziale (15-22), vola a +6 sul 41-47 ma deve sudarsi fino in fondo i due punti. Di capitan Murta il sigillo sul match, con un 4/4 finale ai liberi nell'ultimo minuto che tarpa le ali a Ciriè e fa volare il Teens‎.

Teens in campo con cinque assenze ‎pesanti (Dotti, Maffeo, Cerri, Squizzato e Vercellino). Coach Bertetti manda in quintetto Bergamaschi, Pasqualini, Murta, De Simone e Castagnetti, inserendo a partita in corso Borgialli, Cena e Angelino. Decisiva la precisione ai liberi del Teens, 21/23 alla fine, con 10/10 di Pasqualini, 6/7 di Murta e 4/4 di Borgialli, mentre Ciriè ha pagato proprio una prestazione disastrosa dalla lunetta (6/15).

Lo ZetaEsse Ti tornerà in campo sabato 20 marzo alle 20,30 al Forum contro Ginnastica Torino, esordio casalingo in C Gold per Murta e compagni.

Tabellino Ciriè-Teens Basket Biella ZetaEsse Ti 52-55 (17-9; 31-19; 37-33). Biella. Bergamaschi 2, Murta 15, Pasqualini 15, De Simone 4, Castagnetti 3, Cena 3, Borgialli 11, Angelino, . Ne: Guelpa, Lavino. Allenatore: Gianpiero Bertetti.