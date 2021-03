Motocross, premiata la coppia Gasparini-Ghirardello

Si sono svolte sul circuito di Orbassano le premiazioni dei campionati regionali FMI 2020. Una novità determinata dalla pandemia ma che ha permesso di riunire, mantenendo tutti i protocolli di sicurezza e distanziamento, tutti i campioni della scorsa stagione. Per il Team CMR di Cossato presente Simone Gasparini che ha ricevuto la tabella di secondo classificato nel Campionato Regionale FMI 2020 nella categoria Rider MX2.

Un bel riconoscimento per l'impegno e i risultati ottenuti durante la scorsa stagione. Simone con questo risultato ha ottenuto la promozione nella categoria superiore Expert MX2 e dove sarà accompagnato dal suo compagno di team Francesco Dionisio. Premiata anche Lucia Ghirardello che si è classificata terza nella categoria Femminile e che da quest’anno entrerà ufficialmente nel Team CMR con la sua KTM 125. Per i ragazzi del team cossatese proseguono ora gli allenamenti in vista della prima gara stagionale prevista il 21 marzo sul circuito di Trofarello.