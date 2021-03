Basket, Pallacanestro Biella affronta l'Ucc Assigeco Piacenza

Terza gara consecutiva al Biella Forum per Pallacanestro Biella che alle 18 di questa sera ospiterà l'UCC Assigeco Piacenza, nel match valido per la 23° giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde.

La squadra di coach Salieri, che viene da 3 vittorie consecutive e si trova in 4° posizione in classifica, è una squadra profonda e solida che ha fatto il salto con l'innesto di Sabatini, playmaker rapido e reattivo proveniente dalla Fortitudo che ha allungato le rotazioni e dato intensità al reparto esterni con le sue accelerazioni e con il suo tiro da tre.

I due americani sono di altissimo livello: McDuffie segna più di 20 punti a partita e Carberry, guardia molto attenta in difesa. Il pacchetto degli italiani è composto da giocatori esperti e competitivi per il campionato: Formenti, tiratore da 3 punti, il play Cesana che con l'innesto di Sabatini parte dalla panchina, ma riesce a cambiare le partite con il suo tiro da molto lontano, l'ex Massone, i lunghi Molinaro, Guariglia e Poggi, che spesso cambia McDuffie ma può giocare anche da cinque al suo fianco e per finire la guardia Under Gajic.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 7 Ursulo D'Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistente: Andrea Niccolai.

UCC Assigeco Piacenza: 1 McDuffie Markis, 3 Voltolini Alessandro, 6 Poggi Giovanni, 8 Molinaro Lorenzo, 9 Formenti Matteo, 10 Gherardo Sabatini, 13 Gajic Nemanja, 18 Guariglia Tommaso, 22 Massone Federico, 29 Carberry Tobin, 90 Cesana Luca. Allenatore: Stefano Salieri. Assistente: Lorenzo Dalmonte.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) - “Contro Capo d’Orlando abbiamo disputato una grande gara, dobbiamo cavalcare l’onda positiva. Ci aspetta il match casalingo con Piacenza, una squadra forte che si è migliorata con l’arrivo di Sabatini. All’andata abbiamo controllato il match per 38 minuti, poi alcuni errori a rimbalzo ci hanno impedito di portare a casa il match. Dobbiamo continuare a cercarci nei momenti decisivi delle gare”.

Gianmarco Bertetti (Guardia Edilnol Biella) - “Arriviamo da una partita che abbiamo affrontato nella maniera giusta e portato a casa con un secondo tempo di spessore. Abbiamo ancora quattro partite cruciali per il nostro cammino, non possiamo commettere altri passi falsi. È ancora tutto in gioco, dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro risultato”.