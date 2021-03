Azione Biella presenta il webinar “Tecnologie del controllo. Il modello cinese”

Giovedì 18 marzo, alle 21, si svolgerà il webinar dal titolo “Tecnologie del controllo. Il modello cinese”. L’incontro è promosso dal comitato promotore Azione Biella con il gruppo Più Europa Vercelli e si pone l’obiettivo di rispondere ad alcune domande su presente e futuro del rapporto tra società e nuove tecnologie, con particolare attenzione al modello cinese.

Saranno affrontati, ad esempio, argomenti su come il governo cinese utilizza le nuove tecnologie come strumento di controllo sociale; le reazioni della società cinese; il rapporto tra libertà individuali e sicurezza e la relazione tra i modelli cinese e occidentale. In qualità di esperta del contesto asiatico interverrà la giornalista de Il Foglio Giulia Pompili con cui costruiremo un dibattito che coinvolgerà tutti i partecipanti. L’incontro è libero e gratuito, accessibile al link: https://meet.google.com/vfn-fyub-dgz