Sindacato discoteche, rinnovate le cariche sociali per i prossimi 5 anni

Lo scorso 10 marzo si è tenuta l’Assemblea Ordinaria del Silb-Fipe (Sindacato delle Discoteche e Sale da Ballo) per il rinnovo delle cariche sociali, a livello nazionale, per il quinquennio 2021-2026. In tale occasione, oltre alla conferma alla Presidenza di Maurizio Pasca, è stato eletto il Comitato Direttivo, composto da 22 membri. Guido Ambrogione, titolare della discoteca di Borgovercelli e presidente SilB-Fipe Ascom della provincia di Vercelli, è stato confermato membro del Comitato Direttivo.

“Per me e per noi tutti di Ascom – commenta il Presidente Tony Bisceglia – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, anche e soprattutto in un momento come questo, dove alla categoria delle discoteche e sale da ballo è stata, purtroppo, imposta, da oltre un anno, la chiusura totale”.