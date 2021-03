Azioni: conviene investire su Amazon? L'analisi dei trader di tradingonline.io

E’ in crescita negli italiani la voglia di investire ed il desiderio di provare a generare un profitto con il capitale a loro disposizione. Molti di coloro che sono riusciti a mettere da parte un gruzzoletto stanno pensando di utilizzare una parte della somma a loro disposizione per aprire delle posizioni finanziarie sulle società quotate in borsa, acquistando direttamente delle azioni o sfruttando i CFD con il trading online.

Tra le società che nell’ultimo decennio hanno visto un maggior incremento del valore dei titoli azionari rientra Amazon, che al momento è considerata una delle aziende più solide al mondo. Questo spiega come mai siano sempre di più i traders che scelgono di investire su amazon per non perdere l’opportunità di guadagnare con un’ulteriore crescita della società di Jeff Bezos.

Perché investire sulle azioni Amazon

Sono vari i motivi che hanno spinto gli investitori ed i risparmiatori ad acquistare delle azioni di Amazon. L’aumento del numero di investitori si è avuto anche grazie alla possibilità di investire su questa società con il trading online, acquistando in questo caso i CFD correlati alle azioni della società di Jeff Bezos.

I titoli di questa società sono considerati degli asset forti per investimenti nel lungo periodo, ma in realtà hanno consentito agli investitori di ottenere dei profitti anche nel breve termine. Valutando i grafici e scegliendo il giusto momento per entrare nel mercato si potrà utilizzare Amazon sia per operazioni di breve periodo, sia per investimenti di durata maggiore.

Un altro motivo che potrebbe spingere ad investire su Amazon è che si tratta di una società attiva in un settore in forte crescita. I numeri del commercio online parlano chiaro: l’e-commerce è sempre più forte rispetto al commercio tradizionale ed Amazon è attualmente il negozio online di cui si fidano milioni di clienti in tutto il mondo.

La società di Jeff Bezos si sta inoltre espandendo in altri settori, proponendo ai suoi clienti servizi non direttamente correlati allo shopping digitale – si pensi ad esempio al servizio Amazon Music – ma anche molti oggetti realizzati direttamente da Amazon e venduti proprio con il marchio Amazon. Nei prossimi anni questi servizi diventeranno sempre più importanti per l’economia della società e potrebbero consentire alla stessa di crescere di valore.

L’investimento in Amazon è sicuro?

Non si può avere certezza riguardo un possibile profitto in seguito all’acquisto di azioni Amazon o di prodotti finanziari correlati a questi titoli azionari, ad esempio i Contract For Difference che si possono acquistare sulle piattaforme di trading digitale. Ogni operazione finanziaria comporta un rischio, come viene spiegato dettagliatamente dagli esperti di TradingOnline.io , portale specializzato che offre guide e approfondimenti per fornire all’utente tutti gli strumenti per muoversi all’interno dei mercati finanziari.

Secondo le analisi condivise da molti analisti di mercato, il 2021 dovrebbe essere un anno positivo per il mercato azionario ed in particolare per le società del mondo tech. Per quanto concerne la società di Jeff Bezos, gli analisti ritengono che Amazon abbia ancora margini di crescita e che da qui alla fine dell’anno si potrebbe vedere un ulteriore aumento del prezzo delle azioni.

Questo non significa però che l’investimento in Amazon sia completamente sicuro, vi sono infatti anche delle analisi di mercato che invitano ad essere meno ottimisti e a tener conto della crescita sostenuta che i titoli di questa società hanno avuto nel 2020. Potrebbe verificarsi prima un rallentamento della crescita e successivamente un ritracciamento, con una riduzione del prezzo per azione. Ciascun investitore dovrebbe quindi essere consapevole del rischio prima di acquistare le azioni di Amazon ed inserire questi titoli nel proprio portafoglio valutando la personale propensione al rischio.