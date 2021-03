Malattie causate dall'esposizione di amianto al centro della nuova opera di Luca Stecchi

Il testo di Stecchi è diventato un video realizzato da Piero Sara maestro del suono biellese, già alla regia di importanti progetti artisti e per aver collaborato con Stecchi anche in passato in diverse opere video, la fotografia è stata editata da Gianluca Marucchi ed è stato messo in voce dalla doppiatrice e interprete Danja Cericola artista fra le più note alivello di doppiaggio italiano e prima presentatrice di Italia Uno (voce anche di Whoopy Goldberg, di personaggi animati come Pollyanna, ma anche in ruoli chiave in serie come Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball, Il mistero della pietra verde). Verrà presentato domenica e sarà proposto anche sui media nazionali, proprio per il tema particolarmente sentito e attualissimo che affronta.