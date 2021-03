Paura per due auto in fiamme nel garage di un'abitazione a Cavaglià FOTO

Doppio incendio di auto a Cavaglià nel pomeriggio di oggi, 14 marzo. Per cause da accertare, una delle due vetture parcheggiate nel garage di un'abitazione della zona ha preso fuoco, incendiando anche l'altra a fianco. Le fiamme hanno coinvolto tutto il box auto ma l'intervento dei Vigili del Fuoco di Biella ha evitato che l'incendio colpisse la casa. In loro supporto sono intervenuti anche gli uomini del 115 del distaccamento volontario di Santhià. Infine, sul posto, sono giunti i Carabinieri.