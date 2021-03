Il ciclismo amatoriale biellese e vercellese piange la scomparsa di Osvaldo Salaris

Si è spento a Santhià all'età di 72 anni Osvaldo Salaris. A piangere la sua scomparsa è anche il mondo del ciclismo amatoriale biellese e vercellese, per il quale ha ricoperto l’incarico di responsabile di Udace e successivamente di Acsi per le province di Biella e Vercelli. "Di lui non si può dimenticare la determinazione e l'impegno per il nostro ciclismo amatoriale" commenta sui social l'amico Gianni Miscioscia.

Oltre agli amici con i quali condivideva la sua passione per le due ruote, Osvaldo lascia la moglie Antonia, i figli Roberto e Andrea con le rispettive famiglie, i nipoti Elisa ed Edoardo, la figlioccia Letizia e famiglia. Il rosario è stato recitato nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, mentre il funerale si svolgerà alle 15 di domani al Duomo di Sant'Agata di Santhià.