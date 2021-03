Capriolo sbuca all'improvviso e viene investito da un'auto, incidente a Cerrione

Altro incidente di auto contro un animale selvatico sulle strade biellesi. Nella giornata di ieri, 13 marzo, una vettura è finita contro un capriolo sbucato all'improvviso sulla strada provinciale per Cerrione. L'animale, probabilmente ferito, è riuscito a scappare nei boschi mentre l'automobilista si è fermato a bordo strada per segnalare l'accaduto al 112. L'auto, rimasta danneggiata su una parte della fiancata e sul paraurti, è stata rimessa in moto. Dopo le opportune verifiche da parte delle forze dell'ordine, il conducente, che non avrebbe riportato ferite, ha quindi potuto ripartire.