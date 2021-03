Biella, litigano con l'addetto alla sicurezza per entrare in due al supermercato

Coppia tenta di entrare al supermercato per fare la spesa ma viene fermata dall'addetto alla sicurezza. Sarebbe questo il motivo alla base della lite verbale avvenuta nella giornata di ieri, 13 marzo, al Penny Market di Chiavazza. Come previsto dalle norme anticovid, l'obbligo di accedere singolarmente agli esercizi commerciali e ai supermercati è entrato in vigore proprio ieri; per questo motivo l'operatore non ha consentito l'accesso alla coppia, specificando che soltanto uno dei due poteva entrare a fare la spesa. Una regola che all'uomo non sarebbe piaciuta: dopo aver inveito contro l'addetto, si sarebbe allontanato con la compagna a mani vuote. All'arrivo dei carabinieri, nel frattempo allertati dal personale del supermarket, i due si erano infatti già dileguati.